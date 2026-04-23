إعلان

حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد تجمعات إسرائيلية وإسقاط طائرة استطلاع

كتب : مصطفى الشاعر

04:37 م 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت تجمعات لجنود إسرائيليين وإسقاط طائرة استطلاع في جنوب لبنان، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

هجمات في "الطيبة" وإسقاط مسيّرة في "مجدل زون"

أوضح الحزب، في بيانات منفصلة، اليوم الخميس، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة عبر هجومين منفصلين، استُخدمت فيهما الأسلحة المناسبة بالإضافة إلى "محلقة انقضاضية".

وفي تطور ميداني آخر، أشار الحزب إلى نجاحه في إسقاط "مُحلّقة استطلاعية" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تحليقها في أجواء بلدة مجدل زون.

رد على استباحة الأجواء

شددت بيانات حزب الله اللبناني على أن هذه التحركات العسكرية تأتي ردا مباشرا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهداف المدنيين واستمرار استباحة الأجواء اللبنانية، وهو ما تعتبره القوى الميدانية "تقويضا للتفاهمات القائمة".

سياق الاتفاق الهش

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة والغارات الجوية المكثفة التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، إثر تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.

وتترقب الأوساط السياسية في واشنطن، اليوم الخميس، انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الدبلوماسية بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل، في محاولة لتحصين "هدنة الـ 10 أيام" الهشة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أبريل الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله اللبناني حرب إيران قصف لبنان حرب إسرائيل ولبنان

إعلان

إعلان

