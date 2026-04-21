وقال كاتس: "حسن نصر الله دمر الطائفة الشيعية في لبنان، ونعيم قاسم سيقودها إلى الخراب، وسيدفع الثمن بفقدان المنازل والأراضي تماما كما حدث لحماس في رفح وبيت حانون في غزة إلى أن يدفع أيضًا ثمنًا بفقدان رأسه".

وأشار إلى أن الهدف الأعلى من الحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن بلدات الشمال، وفقا لروسيا اليوم.