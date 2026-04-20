أعلن مسؤول إسرائيلي وآخر من وزارة الخارجية الأمريكية، نقلا عن شبكة "سي إن إن"، عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جولة ثانية من "المحادثات المباشرة" بين إسرائيل ولبنان في العاصمة واشنطن، في خطوة تعكس تسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الحدودي.

وفود رفيعة المستوى ووساطة ترامب

كانت الجولة الأولى قد انطلقت الثلاثاء الماضي بحضور السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، والسفيرة اللبنانية ندى حمادة.

وأكد الجانب الإسرائيلي، أن السفير "ليتر" سيقود الوفد مجددا، بينما أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أن السفير سيمون كرم سيترأس وفد بلاده في الجولة القادمة.

وأشار الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تدخل لدى إسرائيل لفرض وقف إطلاق نار والتمهيد لإطلاق مسار تفاوضي".

أهداف المفاوضات وموقف واشنطن

حدد الرئيس عون أهداف لبنان من هذا المسار في "وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، ونشر الجيش اللبناني وصولا إلى الحدود الدولية المعترف بها".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بما وصفته بـ "المشاركة البناءة" التي بدأت في 14 أبريل، مؤكدة التزام واشنطن بمواصلة تسهيل نقاشات مباشرة تتسم بـ "حسن النية" بين الحكومتين.

كسر قطيعة العقود

تُمثّل هذه اللقاءات اختراقا دبلوماسيا نادرا، حيث لم تكن هناك علاقات دبلوماسية أو محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، مما يمنح هذه الجولة في واشنطن "أهمية استثنائية" في رسم خارطة الأمن المستقبلي على الحدود المشتركة.