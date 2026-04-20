كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" عن توجه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الثلاثاء، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الوفد الإيراني.

جولة ثانية في إسلام آباد

من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد.

ورغم الترتيبات القائمة، أشارت المصادر إلى أن الموقف لا يزال "متغيرا" وقابلا للتأجيل، وذلك بسبب استمرار نبرة التصريحات الحادة والمتبادلة بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة.

تأكيدات البيت الأبيض وتصريح ترامب

من جانبه، ذكر البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، أنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن بشأن التوقيت الدقيق للمغادرة، لكنه أضاف: "نتوقع أن يتوجه الوفد إلى هناك قريبا، لكن الموعد لم يُحسم بعد".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك بوست" صباح اليوم الإثنين، أن الوفد الأمريكي "في طريقه الآن" لبدء المباحثات.