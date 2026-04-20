على غرار غزة.. إسرائيل تهدم بلدات بأكملها في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

03:47 ص 20/04/2026

آثار قصف في لبنان

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس، أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المباني في قرى جنوب لبنان، وأحيانا يدمر بلدات بأكملها، رغم سريان وقف إطلاق النار.

قال عدد من قادة الجيش للصحيفة الإسرائيلية، إن منازل المدنيين والمباني العامة والمدارس تهدم بشكل ممنهج، في إطار سياسة تطهير المنطقة.

وأنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة جنوبي لبنان، إذ يقول إن حزب الله يستخدم البنية التحتية المدنية لتخزين الأسلحة أو حفر أنفاق تحت المنازل.

لكن، وفق "هآرتس"، يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يفرق بين المباني التي يستخدمها الحزب وتلك التي لا يستخدمها، إذ تشير التقارير إلى هدم بلدات بأكملها.

وتقول الصحيفة، نقلا عن عسكريين إسرائيليين، إن عمليات الهدم ينفذها مقاولون مستأجرون، بعضهم يتقاضى أجرا بناء على عدد المباني التي يدمرونها.

ويقول المتحدثون، إن الجيش الإسرائيلي يطبق سياسته المتبعة في غزة على لبنان، فيما يتعلق بهدم البنية التحتية المدنية.

وقال أحد القادة العسكريين لـ"هآرتس"، إن الهدف منع المدنيين اللبنانيين من العودة إلى البلدات الواقعة على طول الحدود الإسرائيلية.

وفي شهر مارس الماضي، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه السياسة قائلا: "سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون في غزة"، بهدف إزالة التهديدات قرب الحدود نهائيا، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الاثنين.. الأرصاد: حرارة نهارًا وبرودة ليلًا مع شبورة وأمطار خفيفة
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: حرارة نهارًا وبرودة ليلًا مع شبورة وأمطار خفيفة
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
أعلى عدد يعبر الممر المائي.. وكالة: مرور أكثر من 20 سفينة عبر مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

أعلى عدد يعبر الممر المائي.. وكالة: مرور أكثر من 20 سفينة عبر مضيق هرمز
منصة مصر العقارية تفتتح مكتبًا في أمريكا لتعزيز تصدير العقار المصري
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية تفتتح مكتبًا في أمريكا لتعزيز تصدير العقار المصري

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)