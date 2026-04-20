إعلان

بصحبة مدمرتين.. حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

03:00 ص 20/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" عادت إلى الشرق الأوسط بصحبة مدمرتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن "سي بي إس" قولها: "إن فورد انضمت إلى حاملة الطائرات الأخرى يو إس إس أبراهام لينكولن العاملة في شمال بحر العرب".

يذكر أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" كانت قد اضطرت إلى ترك العمليات القتالية نتيجة اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها شهر مارس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن التحركات الأمريكية الأخيرة، في انتهاك وقف إطلاق النار وتهديد السواحل، تعد انتهاكا صريحا وتصعيدا غير مسؤول.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الاثنين لمواصلة المفاوضات مع إيران.

هذا وتكثف باكستان جهودها الدبلوماسية لإنقاذ المسار التفاوضي، ومن المتوقع أن تعقد المحادثات بين واشنطن وطهران يوم الثلاثاء في إسلام آباد، وربما تمتد إلى يوم الأربعاء، فيما لم تقرر إيران بعد إرسال وفد للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددًا
رياضة محلية

"معلومة صحيحة".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد شكوى الأهلي ضد مودرن سبورت
رياضة عربية وعالمية

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
زووم

حدث بالفن | وفاة والد منة شلبي وتفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية

زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)