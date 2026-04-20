قالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" عادت إلى الشرق الأوسط بصحبة مدمرتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن "سي بي إس" قولها: "إن فورد انضمت إلى حاملة الطائرات الأخرى يو إس إس أبراهام لينكولن العاملة في شمال بحر العرب".

يذكر أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" كانت قد اضطرت إلى ترك العمليات القتالية نتيجة اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها شهر مارس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن التحركات الأمريكية الأخيرة، في انتهاك وقف إطلاق النار وتهديد السواحل، تعد انتهاكا صريحا وتصعيدا غير مسؤول.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الاثنين لمواصلة المفاوضات مع إيران.

هذا وتكثف باكستان جهودها الدبلوماسية لإنقاذ المسار التفاوضي، ومن المتوقع أن تعقد المحادثات بين واشنطن وطهران يوم الثلاثاء في إسلام آباد، وربما تمتد إلى يوم الأربعاء، فيما لم تقرر إيران بعد إرسال وفد للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.