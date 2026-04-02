إعلان

إيران تعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية وتتوعد برد قوي على أي تدخل أمريكي بري

كتب : وكالات

11:03 م 02/04/2026

إبراهيم ذو الفقار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار، إنهم استهدفوا منشآت شركة رفائيل للصناعات العسكرية في إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في كلمة مصورة اليوم الخميس، أنهم ضربوا قواعد تل نوف وبلمحيم وبن غوريون الجوية، إضافة إلى مراكز تجمع القوات العسكرية في تل أبيب وحيفا وإيلات والنقب وبئر السبع.

إيران تتوعد أمريكا برد قوي على أي تدخل بري

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن العدو لا يعلم أين مراكز تصنيع الأسلحة الإيرانية، وإنه حتى إذا علم بها فلن يستطيع استهدافها.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية تنتظر أي هجوم بري أمريكي لتلقينها درسًا لن تنساه، مؤكدًا أنه في حال قررت الولايات المتحدة التدخل بريًا فستتكبد هزائم غير مسبوقة.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية تستهدف مراكز تصنيع المواد الأولية للصناعات العسكرية للعدو، وأنها ألحقت بها خسائر فادحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شئون عربية و دولية

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
إنذار عاجل من محافظة القاهرة لحاملي نموذج 3 تصالح.. ما القصة؟
أخبار مصر

إنذار عاجل من محافظة القاهرة لحاملي نموذج 3 تصالح.. ما القصة؟
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
شئون عربية و دولية

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق