قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار، إنهم استهدفوا منشآت شركة رفائيل للصناعات العسكرية في إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في كلمة مصورة اليوم الخميس، أنهم ضربوا قواعد تل نوف وبلمحيم وبن غوريون الجوية، إضافة إلى مراكز تجمع القوات العسكرية في تل أبيب وحيفا وإيلات والنقب وبئر السبع.

إيران تتوعد أمريكا برد قوي على أي تدخل بري

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن العدو لا يعلم أين مراكز تصنيع الأسلحة الإيرانية، وإنه حتى إذا علم بها فلن يستطيع استهدافها.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية تنتظر أي هجوم بري أمريكي لتلقينها درسًا لن تنساه، مؤكدًا أنه في حال قررت الولايات المتحدة التدخل بريًا فستتكبد هزائم غير مسبوقة.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية تستهدف مراكز تصنيع المواد الأولية للصناعات العسكرية للعدو، وأنها ألحقت بها خسائر فادحة.