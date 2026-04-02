ترامب: الإسرائيليون سيفعلون ما أقوله لهم وكانوا متعاونين للغاية في حرب إيران

كتب : وكالات

10:49 م 02/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن الإسرائيليون سيفعلون ما أقوله لهم وكانوا متعاونين للغاية في حرب إيران".

وأكد ترامب في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية، اليوم الخميس، "أن الإسرائيليون سيتوقفون عن الحرب ما لم يتم استفزازهم"، مؤكدًا أنهم سيتوقفون عندما تتوقف الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، "سيفعلون ما أقوله لهم.. لقد كانوا لاعبًا جيدًا في الفريق.. سوف يتوقفون عندما أتوقف. سيتوقفون ما لم يتم استفزازهم، وفي هذه الحالة لن يكون لديهم خيار آخر، لكنهم سيتوقفون عندما أتوقف".

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
