وزير الخارجية لمستشار ترامب: التصعيد الراهن قد يؤدي لتداعيات خطيرة

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط القاهرة وواشنطن، وما تحققه من مصالح مشتركة في مختلف المجالات، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعي إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر، من خلال تغليب المسار الدبلوماسي والاعتماد على المفاوضات.

وحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الحوار والتهدئة يمثلان الخيار الوحيد لتجنب انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى، ومشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء الأزمة وإنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، مع رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية.

كما شدد على أهمية إطلاق مسار سياسي بقيادة سودانية خالصة لإنهاء الأزمة، إلى جانب ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

وأدان الوزير الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في السودان، مؤكدًا أنها تمثل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومشددًا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.