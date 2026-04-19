أفادت مصادر مطلعة لقناة (الحدث – السوداني)، بأن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، قرر التنازل عن سياراته الرئاسية لصالح اللواء المنشق عن قوات الدعم السريع، النور أحمد آدم المعروف بـ"القبة"، في خطوة تعكس ترحيبًا بانضمامه إلى صفوف الجيش.

انشقاق "القبة" عن الدعم السريع

وجاء ذلك عقب إعلان "القبة" انشقاقه عن قوات الدعم السريع والتحاقه بالقوات المسلحة السودانية، برفقة عدد من الضباط والجنود، إضافة إلى عتاد وعربات عسكرية.

وصول أحمد آدم إلى مناطق الجيش

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام سودانية عن مجلس الصحوة الثوري السوداني تأكيده، الأحد، وصول القائد المنشق إلى مناطق سيطرة الجيش بسلام، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل "موقفًا وطنيًا" يعكس الانحياز لوحدة السودان واستقراره.

وأوضح المجلس أن انضمام "القبة" ورفاقه يُعد دعمًا مهمًا لتعزيز الصف الوطني، وجهود استعادة الأمن وبسط هيبة الدولة، مؤكدًا اكتمال الترتيبات التي صاحبت عملية الانضمام ووصول القوة المرافقة في وضع آمن.