واشنطن (أ ش أ)

أفاد مسؤول أمريكي لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد عادت إلى الشرق الأوسط عقب توقف قصير في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المسؤول أن الحاملة في طريقها إلى البحر الأحمر، برفقة المدمرتين يو إس إس ماهان ويو إس إس وينستون إس تشرشل.

وتواصل حاملة الطائرات "فورد" انتشارها منذ يونيو الماضي عقب مهمة في منطقة الكاريبي، حيث سجلت بالفعل أطول فترة انتشار لحاملة طائرات أمريكية منذ حرب فيتنام. وكانت قد عادت في وقت سابق إلى المنطقة لإجراء إصلاحات بعد اندلاع حريق على متنها، قبل أن تستأنف مهامها.

وانضمت الحاملة إلى الحاملة يو إس إس أبراهام لينكولن العاملة في شمال بحر العرب، في وقت تواصل فيه الحاملة يو إس إس جورج إتش دبليو بوش الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، مع توقعات بوصولها إلى المنطقة بحلول نهاية الشهر.

وبذلك، يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة إلى ثلاث، في خطوة تعكس تعزيز الحضور العسكري البحري للولايات المتحدة.