قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه يريد من الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة إنهاء اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وتسري هذه الاتفاقية منذ عام 2000، وهي تحدد الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم العلاقات التجارية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال سانشيز في منشور على منصة إكس يوم الأحد: "ليس لدينا أي عداء تجاه الشعب الإسرائيلي، بل على العكس تمامًا. لكن أي حكومة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تكون شريكًا لنا".

وأضاف، أن إسبانيا ستقدم مقترحًا رسميًا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، يهدف إلى إنهاء الاتفاق مع إسرائيل.

وأشار التقرير، إلى أن سانشيز كان من أبرز المنتقدين لقرار الولايات المتحدة وإسرائيل مهاجمة إيران، وهو ما أثار انتقادات علنية حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.