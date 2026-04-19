أفادت مصادر حكومية رفيعة المستوى لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، بأنه لم يُحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية لترتيب لقاء جديد.

صياغة "إطار تفاهم" يسبق المفاوضات المباشرة

وفقا لهذه المصادر، فإن الجانبين لا يزالان يركزان حاليا على التوصل إلى إطار تفاهم مشترك قبل الانتقال إلى أي جولة رسمية جديدة من المفاوضات المباشرة، وذلك لتجنب أي تصعيد محتمل أو فشل في المحادثات.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة توترا مستمرا، خاصة مع اقتراب انتهاء "الهدنة الهشة" بين الطرفين، وسط جهود باكستانية مستمرة للوساطة وتسهيل الحوار بين واشنطن وطهران.