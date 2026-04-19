إعلام باكستاني: موعد الجولة الجديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية "غير محدد"

كتب : مصطفى الشاعر

11:59 ص 19/04/2026

أفادت مصادر حكومية رفيعة المستوى لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، بأنه لم يُحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية لترتيب لقاء جديد.

صياغة "إطار تفاهم" يسبق المفاوضات المباشرة

وفقا لهذه المصادر، فإن الجانبين لا يزالان يركزان حاليا على التوصل إلى إطار تفاهم مشترك قبل الانتقال إلى أي جولة رسمية جديدة من المفاوضات المباشرة، وذلك لتجنب أي تصعيد محتمل أو فشل في المحادثات.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة توترا مستمرا، خاصة مع اقتراب انتهاء "الهدنة الهشة" بين الطرفين، وسط جهود باكستانية مستمرة للوساطة وتسهيل الحوار بين واشنطن وطهران.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
اقتصاد

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب
أخبار المحافظات

أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب
المؤشر الرئيسي يقفز لمستوى قياسي.. البورصة تواصل تقدمها بالمنطقة الخضراء
اقتصاد

المؤشر الرئيسي يقفز لمستوى قياسي.. البورصة تواصل تقدمها بالمنطقة الخضراء
"اعتبرها أختك".. محمد دافع عن فتاة فبترت يده في منطقة السلام
حوادث وقضايا

"اعتبرها أختك".. محمد دافع عن فتاة فبترت يده في منطقة السلام
عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
زووم

عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)