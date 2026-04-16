أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية، الدكتورة ريما كرامي، بيانا "شديد اللهجة" طالبت فيه الأسرة التربوية بالابتعاد عن السجالات السياسية والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقوانين في ظل الظروف الدقيقة والاعتداءات الجسيمة التي يمر بها لبنان.



رصد تجاوزات وإساءات



أشار البيان، الصادر اليوم الخميس، إلى تزايد نشر تعليقات ومنشورات ذات طابع سياسي، تضمنت عبارات مسيئة بحق رؤساء البلاد والوزراء والنواب والموظفين العامين والقيادات الروحية.



وحذّرت الوزيرة من تصاعد لغة التحريض التي تُقوّض الوحدة الوطنية المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، حسبما أفاد موقع "لبنان 24".



دور الهيئة التعليمية



شددت الدكتورة كرامي على أن الدور الأساسي للهيئة التعليمية يكمن في التمسك بالقيم الأخلاقية والوطنية، ونقلها للجيل الصاعد ليكونوا قدوة حسنة، داعية جميع الأساتذة والموظفين والمتعاقدين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها إلى التقيّد التام بالقوانين والأنظمة، لاسيما أحكام المادة 15 من قانون الموظفين.



قرارات وإجراءات حازمة



تضمن البيان دعوة صريحة لجميع العاملين في القطاع التربوي للالتزام بالآتي:



- الامتناع المطلق عن نشر أو تداول أي محتوى سياسي أو إساءة للجهات الرسمية والروحية تحت أي مبرر.



- الحذف الفوري لأي محتوى سابق يتعارض مع أحكام هذه المذكرة.



- تحمل المسؤولية القانونية والمسلكية والتعرض للعقوبات الإدارية في حال مخالفة هذه التوجيهات، حفاظا على الصورة الأخلاقية للمعلم.



ويأتي هذا القرار في إطار "تنظيم العمل التربوي"، وسط مخاوف من تأثير التوترات السياسية على العملية التعليمية في لبنان.