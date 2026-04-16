

وكالات

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، إنه أسقط أو حيد 31 صاروخا و636 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات على البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ذكر سلاح الجو الأوكراني في بيان: "خلال هذه الفترة، شن العدو موجتين من الهجمات المشتركة على الأراضي الأوكرانية، مستخدما صواريخ يتم إطلاقها من الأرض والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية"، مضيفا أنه رصد إجمالا 703 بين صواريخ ومسيرات.

قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى فجر اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني.

وفي كييف، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو مقتل 4 أشخاص أحدهم طفل.

وقتل 7 أشخاص وأصيب 11 في أوديسا بجنوب البلاد.

وفي مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، إذ تسببت الهجمات الروسية في اشتعال النيران بمبان سكنية، أفاد مسؤول محلي بمقتل شخصين وإصابة 27 آخرين.

وقال كليتشكو، إن 45 من سكان المدينة أصيبوا.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت حرائق خرجت عن السيطرة ودخانا كثيفا يتصاعد في السماء، وفقا لسكاي نيوز.