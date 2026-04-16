

وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية عن غارة جديدة استهدفت قاربا يقل تجار مخدرات مزعومين في المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

جاء في بيان صادر عن القيادة الجنوبية: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تسلك طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب المخدرات وقد أسفرت الضربة عن مقتل 3 إرهابيين من رجال المخدرات".

وأشارت أيضا إلى أن القارب كان يقوده أعضاء في منظمة إرهابية، لكنها لم تحدد أي منظمة.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت باستهداف قوارب يشتبه بأنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ الخريف الماضي.

وقد أسفرت العمليات الأمريكية عن تدمير عشرات السفن ومقتل عشرات الأشخاص على متنها بلا محاكمة، وفقا لروسيا اليوم.