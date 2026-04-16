قتل 3 أشخاص.. القوات الأمريكية تستهدف قاربا يحمل مخدرات في المحيط الهادئ

كتب : مصراوي

08:18 ص 16/04/2026

قارب للمخدرات

وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية عن غارة جديدة استهدفت قاربا يقل تجار مخدرات مزعومين في المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

جاء في بيان صادر عن القيادة الجنوبية: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تسلك طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب المخدرات وقد أسفرت الضربة عن مقتل 3 إرهابيين من رجال المخدرات".

وأشارت أيضا إلى أن القارب كان يقوده أعضاء في منظمة إرهابية، لكنها لم تحدد أي منظمة.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت باستهداف قوارب يشتبه بأنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ الخريف الماضي.

وقد أسفرت العمليات الأمريكية عن تدمير عشرات السفن ومقتل عشرات الأشخاص على متنها بلا محاكمة، وفقا لروسيا اليوم.

