أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات العسكرية تواصل فرض حصارها البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، وتمت إعادة توجيه 10 سفن منذ بدء الحصار يوم الاثنين الماضي.

قالت القيادة في منشور على منصة "إكس": إن أفراد الخدمة الأمريكيين يواصلون مراقبة المياه الإقليمية والدوريات فيها دعما للحصار، مضيفة أن سفينة شحن ترفع العلم الإيراني حاولت عبور الحصار يوم الثلاثاء بعد مغادرتها ميناء عباس والخروج من مضيق هرمز والإبحار على طول الساحل الإيراني.

وأوضحت "سنتكوم" أن القوات الأمريكية نجحت في إعادة توجيه السفينة إلى إيران، مؤكدة أن السفن التي تمت إعادة توجيهها بلغت 10 سفن، ولم تمر أي سفينة عبر القوات الأمريكية منذ بدء الحصار.

يذكر أنه في 13 أبريل، أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري شامل على جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، بعد أن كانت إيران قد أغلقت المضيق بشكل شبه كامل خلال الحرب الدائرة منذ 28 فبراير.

ويعد هذا الحصار الأكبر من نوعه في المنطقة منذ عقود، إذ يشارك فيه أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي من البحرية ومشاة البحرية والطيران، بالإضافة إلى أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات.

وتتم آلية الاعتراض عبر المدمرات المجهزة بأنظمة رادار متطورة ومروحيات، إلى جانب طائرات مراقبة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، إذ تصدر القوات تحذيرا صوتيا للسفن المشبوهة، وفي حال عدم الامتثال، يجوز صعود السفينة وتفتيشها وإجبارها على تغيير مسارها أو الاستيلاء عليها، وفقا لروسيا اليوم.