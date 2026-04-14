الوكالة الدولة للطاقة الذرية: لا دليل على امتلاك طهران برنامج لإنتاج أسلحة نووية

كتب : محمود الطوخي

10:14 م 14/04/2026

رافاييل جروسي

شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، على استحالة إنهاء الملف النووي عبر القوة، مؤكدا أن الخيار العسكري لن ينجح في إيقاف أنشطة طهران الذرية خلال حرب إيران.

رؤية الوكالة الدولية لمستقبل إيران وأمريكا

وأوضح جروسي في تصريحات لـ"الإيكونوميست"، أنه لا يوجد دليل على امتلاك طهران لبرنامج منهجي لإنتاج أسلحة نووية، نافيا التقارير التي زعمت قربها من امتلاك القنبلة خلال أسابيع أو أشهر.

وطالب المسؤول الدولي طهران بضرورة تسهيل وصول المفتشين لمخزونات اليورانيوم فور تحسن الظروف الميدانية، مشيرا إلى أن مستوى التعاون المطلوب لإزالة الشكوك الدولية لم يتحقق حتى الآن كما ينبغي في سياق أزمة إيران وأمريكا.

ترقب جولة ثانية لمفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" عن احتمالية انطلاق جولة ثانية من المباحثات الرامية لإنهاء حرب إيران خلال اليومين القادمين.

وبينما أشار في البداية إلى إمكانية استضافة إحدى العواصم الأوروبية لهذا اللقاء، عاد ليؤكد أن العاصمة الباكستانية قد تكون مجددا مقرا للاجتماعات المرتقبة لتهدئة التوتر بين إيران وأمريكا.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية عقب انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات دون التوصل لتفاهمات ملموسة حول الطموحات النووية، وهو الملف الذي تصفه إدارة ترامب بأنه جوهر الخلاف الميداني والسياسي.

أسلحة نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرب لبنان إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
مصراوى TV

النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
زووم

بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس
شئون عربية و دولية

4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس
في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
نصائح طبية

في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول

