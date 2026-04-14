شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، على استحالة إنهاء الملف النووي عبر القوة، مؤكدا أن الخيار العسكري لن ينجح في إيقاف أنشطة طهران الذرية خلال حرب إيران.

رؤية الوكالة الدولية لمستقبل إيران وأمريكا

وأوضح جروسي في تصريحات لـ"الإيكونوميست"، أنه لا يوجد دليل على امتلاك طهران لبرنامج منهجي لإنتاج أسلحة نووية، نافيا التقارير التي زعمت قربها من امتلاك القنبلة خلال أسابيع أو أشهر.

وطالب المسؤول الدولي طهران بضرورة تسهيل وصول المفتشين لمخزونات اليورانيوم فور تحسن الظروف الميدانية، مشيرا إلى أن مستوى التعاون المطلوب لإزالة الشكوك الدولية لم يتحقق حتى الآن كما ينبغي في سياق أزمة إيران وأمريكا.

ترقب جولة ثانية لمفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" عن احتمالية انطلاق جولة ثانية من المباحثات الرامية لإنهاء حرب إيران خلال اليومين القادمين.

وبينما أشار في البداية إلى إمكانية استضافة إحدى العواصم الأوروبية لهذا اللقاء، عاد ليؤكد أن العاصمة الباكستانية قد تكون مجددا مقرا للاجتماعات المرتقبة لتهدئة التوتر بين إيران وأمريكا.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية عقب انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات دون التوصل لتفاهمات ملموسة حول الطموحات النووية، وهو الملف الذي تصفه إدارة ترامب بأنه جوهر الخلاف الميداني والسياسي.