"لا يفهم ولا ينبغي أن يتحدث عن الحرب".. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البابا ليو الرابع عشر لا يفهم التهديد النووي الذي تمثله إيران.

وأضاف في مقابلة هاتفية قصيرة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، الثلاثاء: "إنه لا يفهم، ولا ينبغي أن يتحدث عن الحرب، لأنه لا يملك أي فكرة عما يحدث".

كما انتقد ترامب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بسبب وصفها تصريحاته بشأن البابا بأنها "غير مقبولة".

وقال: "هي غير مقبولة، لأنها لا تهتم إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، وقد تدمر إيطاليا خلال دقيقتين إذا سنحت لها الفرصة".

ترامب يهاجم ميلوني

وكان ترامب قد أشاد بميلوني في وقت سابق، لكنه قال إنه "مصدوم" منها، مضيفًا: "اعتقدت أنها شجاعة، لكنني كنت مخطئًا"، مشيرًا إلى ما اعتبره نقص دعم إيطاليا للولايات المتحدة في الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

من جانبها، دافعت ميلوني عن اختلافها مع إدارة ترامب، قائلة يوم الثلاثاء: "عندما تكون هناك صداقة وتحالفات، خاصة إذا كانت استراتيجية، يجب أن تكون هناك الشجاعة أيضًا لقول متى نختلف، وهذا ما أفعله يوميًا، لأنني أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام".

ترامب يهاجم بابا الفاتيكان

وفي وقت سابق أيضًا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث مع صحفيين، الأحد، إنه ليس من المعجبين بالبابا ليو الرابع عشر، وذلك بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداء للسلام السبت.

وكان البابا الأمربكي البالغ 70 عاما، قد ناشد القادة لإنهاء الحروب، قائلا "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا".