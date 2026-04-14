إعلان

ماكرون يدعو لاستئناف مفاوضات إيران وأمريكا ويشدد على فتح هرمز

كتب : وكالات

02:43 م 14/04/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالات مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، داعيًا إلى استئناف المفاوضات بعد انتهاء جولتها الأولى دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ماكرون في منشور له أن المحادثات التي توقفت في إسلام أباد خلال عطلة نهاية الأسبوع يجب استئنافها بهدف توضيح نقاط الخلاف وتجنب مزيد من التصعيد.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدًا أهمية أن يشمل ذلك الوضع في لبنان، رغم تأكيد الجانب الأمريكي أن هذا الملف منفصل عن مسار التفاوض مع إيران.

كما دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط أو قيود أو رسوم، في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تسريع استئناف المفاوضات.

وأشار إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة تعتزمان تنظيم مؤتمر عبر الاتصال المرئي يوم الجمعة، بمشاركة دول مستعدة لتنفيذ مهمة دفاعية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في المضيق عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

من جانبه، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قوله إن تعثر المفاوضات يعود إلى المطالب المبالغ فيها وغياب الإرادة السياسية لدى المسؤولين الأمريكيين.

وحذر من أن الاعتماد على التهديدات والضغوط والعمل العسكري لن يؤدي إلى نتائج، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتفاقمها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرنسا إيران الولايات المتحدة ماكرون مضيق هرمز السفارة الإيرانية في غانا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر
اقتصاد

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
أخبار البنوك

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الجلود بالقاهرة إلى 7 وفيات
حوادث وقضايا

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 30% إلى 22 مليار دولار في 6 أشهر
أخبار البنوك

احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"