قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالات مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، داعيًا إلى استئناف المفاوضات بعد انتهاء جولتها الأولى دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ماكرون في منشور له أن المحادثات التي توقفت في إسلام أباد خلال عطلة نهاية الأسبوع يجب استئنافها بهدف توضيح نقاط الخلاف وتجنب مزيد من التصعيد.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدًا أهمية أن يشمل ذلك الوضع في لبنان، رغم تأكيد الجانب الأمريكي أن هذا الملف منفصل عن مسار التفاوض مع إيران.

كما دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط أو قيود أو رسوم، في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تسريع استئناف المفاوضات.

وأشار إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة تعتزمان تنظيم مؤتمر عبر الاتصال المرئي يوم الجمعة، بمشاركة دول مستعدة لتنفيذ مهمة دفاعية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في المضيق عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

من جانبه، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قوله إن تعثر المفاوضات يعود إلى المطالب المبالغ فيها وغياب الإرادة السياسية لدى المسؤولين الأمريكيين.

وحذر من أن الاعتماد على التهديدات والضغوط والعمل العسكري لن يؤدي إلى نتائج، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتفاقمها.