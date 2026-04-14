شهدت مدينة شانلي أورفا التركية حادث إطلاق نار داخل إحدى المدارس، أسفر عن إصابة 16 طالبًا، بعد أن اقتحم شاب من مواليد عام 2007 المدرسة وهو يحمل سلاحًا.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية، أقدم المهاجم على إنهاء حياته باستخدام السلاح نفسه، وذلك أثناء محاولة قوات الأمن إقناعه بتسليم نفسه.

🔴 Lisede Silahlı Saldırı



Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu öğrenildi.



Saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı belirtilirken, öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi. Müdahale sürüyor.

ووقع الحادث في ساعات الصباح داخل مدرسة أحمد كويونجو المهنية والتقنية الثانوية في منطقة سيفريك بتركيا، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم طالب بالمدرسة.

وعقب تلقي البلاغ، توجهت على الفور فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى جانب وحدات خاصة، إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي العلاج، وفق ما أوردته وسائل الإعلام التركية.

SON DAKİKA | Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise önünde silah sesleri duyuldu.



Okula giren saldırganın etrafa rastgele ateş açtığı öğrenildi.



İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı aktarılıyor.

وأفادت المعلومات بأن بعض الطلاب قفزوا من النوافذ في محاولة للهرب من إطلاق النار، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء أغلب الطلاب من داخل المدرسة.

#SONDAKİKA | Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silah sesleri duyuldu!



Meydana gelen olayda saldırıyı bir öğrencinin gerçekleştirdiği öne sürüldü

كما أظهرت لقطات مصورة متداولة لحظات من الهجوم داخل المدرسة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.