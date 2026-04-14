إصابة 16 طالبًا في هجوم مسلح داخل مدرسة بتركيا (فيديوهات)

كتب : وكالات

11:10 ص 14/04/2026

هجوم مسلح داخل مدرسة بتركيا

شهدت مدينة شانلي أورفا التركية حادث إطلاق نار داخل إحدى المدارس، أسفر عن إصابة 16 طالبًا، بعد أن اقتحم شاب من مواليد عام 2007 المدرسة وهو يحمل سلاحًا.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية، أقدم المهاجم على إنهاء حياته باستخدام السلاح نفسه، وذلك أثناء محاولة قوات الأمن إقناعه بتسليم نفسه.

ووقع الحادث في ساعات الصباح داخل مدرسة أحمد كويونجو المهنية والتقنية الثانوية في منطقة سيفريك بتركيا، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم طالب بالمدرسة.

وعقب تلقي البلاغ، توجهت على الفور فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى جانب وحدات خاصة، إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي العلاج، وفق ما أوردته وسائل الإعلام التركية.

وأفادت المعلومات بأن بعض الطلاب قفزوا من النوافذ في محاولة للهرب من إطلاق النار، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء أغلب الطلاب من داخل المدرسة.

كما أظهرت لقطات مصورة متداولة لحظات من الهجوم داخل المدرسة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

كرة نارية خضراء تضيء سماء بريطانيا وتثير دهشة السكان (صور- فيديو)
