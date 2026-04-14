إعلان

الرئيس اللبناني: الحروب الإسرائيلية ضدنا لم تُحقق أهدافها والدبلوماسية الخيار الأمثل

كتب : مصراوي

02:37 ص 14/04/2026

الرئيس اللبناني جوزيف عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يعلق آمالا على الاجتماع المرتقب في واشنطن بين ممثلي لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل لوقف النار، تمهيدا لبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

أوضح عون، خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في قصر بعبدا، أن الدولة اللبنانية تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب ووضع حد لإراقة الدماء، في ظل التصعيد المستمر.

وأشار إلى أن المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية حصرا، واصفا ذلك بأنه مسألة سيادية لا شريك للبنان فيها، لافتا إلى أن الهدف هو التوصل إلى تفاهم يضع حدا للأعمال العدائية ويؤسس لاستقرار طويل الأمد، خاصة في جنوب البلاد.

وشدد عون على أن هناك فرصة متاحة للوصول إلى حل مستدام، معتبرا أن ذلك لا يمكن أن يتم من طرف واحد، داعيا إسرائيل إلى التجاوب مع الدعوات لوقف الحرب والبدء بالمسار التفاوضي.

وأضاف أن الحروب الإسرائيلية المتتالية ضد لبنان لم تحقق أهدافها، مؤكدا أن تدمير المناطق اللبنانية واستهداف المؤسسات والمنازل ليس حلا ولن يؤدي إلى نتائج، ومشددا على أن الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار الأمثل للنزاعات.

لفت إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي وتدمير المنازل وإحراق الممتلكات الزراعية في الجنوب يعيق عودة النازحين، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية، في وقت تعمل فيه الحكومة اللبنانية على معالجة التداعيات بدعم من دول صديقة.

من جهته، أعرب الوزير الإيطالي عن دعم بلاده للبنان، مشددا على أهمية أن تفضي اجتماعات واشنطن إلى وقف لإطلاق النار، ومعلنا استعداد روما لاستضافة أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن الاستقرار، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس اللبناني الحرب الإسرائيلية ضد لبنان لبنان حزب الله المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مفاوضات إسرائيل ولبنان جنوب لبنان

أحدث الموضوعات

حلول جذرية.. برلماني: نسعي لوضع منظومة تشريعية حديثة للأسرة المصرية
أخبار مصر

أخبار مصر

أخبار مصر

رياضة محلية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

