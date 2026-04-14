مدرجة على قائمة الإرهاب.. أمريكا تستهدف سفينة مخدرات في شرق المحيط الهادئ

كتب : مصراوي

03:14 ص 14/04/2026

استهداف سفينة- أرشيفية

وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية "ساوثكوم"، استهدافها قاربا كان ينقل مخدرات في شرق المحيط الهادئ.

قالت القيادة الجنوبية في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن السفينة المستهدفة كانت تابعة لمنظمات مدرجة على قائمة الإرهاب، إذ كانت تسير في مسارات معروفة لتهريب المخدرات.

أضافت أن السفينة كانت تشارك في عمليات تهريب المخدرات، مؤكدة أن استهدافها أسفر عن مقتل شخصين على متنها، مؤكدة عدم وجود إصابات في صفوف القوات الأمريكية بنتيجة العملية.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت باستهداف قوارب يتشبه بأنها تابعة لعصابات تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ الخريف الماضي.

وقد أسفرت العمليات الأمريكية عن تدمير عشرات السفن ومقتل عشرات الأشخاص على متنها بلا محاكمة، وفقا لروسيا اليوم.

