رئيس الوزراء البريطاني: يجب عدم القبول بأخذ إيران اقتصاد العالم رهينة

كتب : وكالات

05:13 م 13/04/2026

كير ستارمر

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مرحب به لكنه هش بدرجة كبير، مشددًا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، في بيان اليوم الأثنين، إلى ضم لبنان بشكل طارئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وطالب ستارمر حزب الله بتسليم سلاحه، مؤكدًا أن الضربات الإسرائيلية خاطئة لأنها تؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة وتدفع لبنان نحو أزمة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن إيران تستغل مضيق هرمز بشكل معيب، مطالبا باستعادة العمل فيه دون أي شروط أو رسوم.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه يجب عدم القبول بأخذ إيران اقتصاد العالم رهينة، قائلا: "تأثير سلوك إيران في مضيق هرمز يؤدي إلى عواقب وأضرار اقتصادية كبيرة".

وأكد ستارمر، أنه سيدعو مع الرئيس الفرنسي ايلون ماكرون إلى قمة للقادة هذا الأسبوع من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني، "أن نعيش في عالم بات أكثر انعداما للأمن من أي فترة أخرى وما يحدث في الشرق الأوسط يدل على ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نأمل أن تستمر عملية التفاوض بين واشنطن وطهران دون مزيد من التصعيد".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده بقيت خارج الحرب لأنها تركز على مصالحها الوطنية.

