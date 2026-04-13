أطلق الحرس الثوري الإيراني، تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدا أن جميع الموانئ في الخليج وبحر عمان "لن تكون آمنة" إذا تعرّضت الموانئ الإيرانية لأي تهديد، وذلك تزامنا مع استعداد الولايات المتحدة لفرض حصار بحري شامل على طهران.

ساعة الصفر للحصار الأمريكي

كان الجيش الأمريكي، قد أعلن عزمه فرض حصار كامل على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، يبدأ تنفيذه في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين (بتوقيت واشنطن)، وذلك في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها باكستان.

الأمن للجميع أو لا أحد

نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الحرس الثوري قوله: إن معادلة الأمن في الخليج وبحر عمان واضحة، وهي "إما أن ينعم الجميع بالأمن أو لا يحصل عليه أحد"، واصفا التحرك الأمريكي بـ"العمل غير القانوني الذي يرقى إلى مستوى القرصنة البحرية".

إغلاق مضيق هرمز في وجه الأعداء

شدد المتحدث على موقف طهران الثابت منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا إلى أن السفن التابعة لمن وصفهم بالأعداء لا تملك أي حق في المرور عبر "مضيق هرمز"، وهو ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة قبل ساعات من بدء الحصار، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إسنا".

وتعكس هذه التطورات وصول التوتر في المنطقة إلى ذروته مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "الحصار البحري" والتلويح بالقوة العسكرية لتعويض فشل المسار الدبلوماسي في جولة باكستان الأخيرة.