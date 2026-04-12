أكدت مصادر باكستانية وإيرانية لشبكة "سي إن إن"، أن الفريق التفاوضي الإيراني غادر العاصمة إسلام آباد، اليوم الأحد، بعد فشل المباحثات الماراثونية مع الجانب الأمريكي في التوصل إلى أي اتفاق يُنهي الأزمة.

كواليس المغادرة.. 71 مفاوضا إيرانيا يغادرون إسلام آباد

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الوفد المغادر كان ضخما وضم 71 شخصا، ما بين مفاوضين وخبراء وفنيين، بالإضافة إلى فرق إعلامية وأمنية، في إشارة إلى الأهمية الكبيرة التي أولتها طهران لهذه الجولة التي استمرت 21 ساعة من النقاشات المكثفة بوساطة باكستانية، لكنها انتهت دون "دخان أبيض".

صراع "النووي".. سر فشل مفاوضات الـ 21 ساعة

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي للصحفيين المرافقين لنائب الرئيس جيه دي فانس، إن الوفد الأمريكي بالكامل غادر الأراضي الباكستانية أيضا اليوم.

وأشار فانس، إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية التي فجّرت المفاوضات كانت "رفض إيران القاطع للتخلي عن برنامجها النووي"، بينما ألقت وكالة "تسنيم" الإيرانية باللوم على ما وصفته بـ "الطموحات الأمريكية المبالغ فيها" و"التجاوزات" التي تسببت في إغراق أي فرصة للاتفاق.

استنفار إسرائيلي وتحديث "بنك الأهداف" في العمق

وفي سياق متصل، أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، أوامر عاجلة للجيش برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، والتحول إلى وضع "الجهوزية الميدانية المباشرة".

وكشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الاستخبارات العسكرية بدأت في تسريع بناء "بنك أهداف" ضخم داخل الأراضي الإيرانية، يركز بشكل أساسي على منظومات الصواريخ، تحسبا لأي قرار سياسي بالتحرك العسكري فور انتهاء الهدنة.

العد التنازلي لـ "ساعة الصفر".. ماذا بعد 22 أبريل؟

ومع مغادرة الوفود "دون اتفاق"، تتوجه الأنظار الآن إلى يوم 22 أبريل الجاري، وهو الموعد المحدد رسميا لانتهاء الهدنة التي تستمر لأسبوعين.