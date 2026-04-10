البيت الأبيض: ترامب يأمل بمفاوضات إيجابية مع إيران وكلف فريقا دبلوماسيا بالتفاوض

كتب : عبدالله محمود

07:39 م 10/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في التوصل إلى مفاوضات إيجابية إذا عمل الإيرانيون بحسن نية.
وأضاف البيت الأبيض في تصريحات بقناة الجزيرة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف نائبه جيه دي فانس والمبعوثين الأمريكيين ستيف يتكوف وجاريد كوشنر بالتفاوض مع إيران في باكستان.
وأشار البيت الأبيض، إلى أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والحرب ضمن الوفد لتقديم المساندة للمفاوضات.
وأوضح البيت الأبيض، أن الاتفاق الذي سيقبل به ترامب هو اتفاق يضع المصالح الأمريكية أولًا.
وذكر البيت الأبيض، أن ترامب لديه سجل حافل في تحقيق صفقات جيدة للولايات المتحدة والشعب الأمريكي.

دونالد ترامب البيت الأبيض إيران وأمريكا حرب إيران محادثات باكستان 

