إيران ترفض وقف إطلاق نار يسمح بتكرار الهجمات

كتب : وكالات

01:29 م 10/04/2026

مجيد تخت روانجي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي أن إيران ترفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح للطرف الآخر إعادة ترتيب صفوفه واستئناف الهجمات.

وأوضح أن بلاده لن تقبل بهدنة تسمح بما وصفه بتكرار الاعتداءات، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية تحول دون تجدد التصعيد.

واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى فرض الهيمنة على منطقة غرب آسيا، في إطار ما وصفه بمشروع "إسرائيل الكبرى".

وفيما يتعلق بالسياسة الإقليمية، أكد أن نهج إيران يقوم على مبدأ حسن الجوار، مشدداً على أن العمليات الدفاعية التي تنفذها بلاده لا ينبغي اعتبارها تهديداً للدول المجاورة.

وأضاف أن الضربات العسكرية الإيرانية استهدفت مواقع ومنشآت أمريكية داخل أراضي دول مجاورة، موضحاً أنها كانت تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد إيران.

فيديو قد يعجبك



"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
حوادث وقضايا

"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
أخبار المحافظات

رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية

تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
"شوهت صورة خصومها".. كواليس فيديو استغاثة سيدة كفر الشيخ والقبض على شقيقها
حوادث وقضايا

"شوهت صورة خصومها".. كواليس فيديو استغاثة سيدة كفر الشيخ والقبض على شقيقها
تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟

