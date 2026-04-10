أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي أن إيران ترفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح للطرف الآخر إعادة ترتيب صفوفه واستئناف الهجمات.

وأوضح أن بلاده لن تقبل بهدنة تسمح بما وصفه بتكرار الاعتداءات، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية تحول دون تجدد التصعيد.

واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى فرض الهيمنة على منطقة غرب آسيا، في إطار ما وصفه بمشروع "إسرائيل الكبرى".

وفيما يتعلق بالسياسة الإقليمية، أكد أن نهج إيران يقوم على مبدأ حسن الجوار، مشدداً على أن العمليات الدفاعية التي تنفذها بلاده لا ينبغي اعتبارها تهديداً للدول المجاورة.

وأضاف أن الضربات العسكرية الإيرانية استهدفت مواقع ومنشآت أمريكية داخل أراضي دول مجاورة، موضحاً أنها كانت تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد إيران.