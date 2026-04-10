إصابة مباشرة لمبنى في "المطلة" بصاروخ من لبنان وإسرائيل تتوعد بالتفاوض تحت النار

كتب : مصطفى الشاعر

10:57 ص 10/04/2026

صاروخ لبناني يُصيب مبنى في المطلة بشكل مباشر

أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بسقوط صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية بشكل مباشر على مبنى في "مستوطنة المطلة" بشمال إسرائيل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع نيران واسعة في الموقع المستهدف.

اشتعال النيران في المطلة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن فرق الإطفاء والإنقاذ تتعامل مع حريق نشب في الموقع الذي طاله القصف الصاروخي في المطلة، وسط حالة من "الاستنفار الأمني" في المستوطنات الشمالية تحسبا لمزيد من الرشقات الصاروخية القادمة من جنوب لبنان.

المفاوضات تحت النيران

على الصعيد السياسي، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر مسؤول قوله إن إسرائيل تتبنى استراتيجية "التفاوض تحت النار" مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن جيش الاحتلال يستعد لمواصلة هجماته وشن عمليات متتالية لضمان تحقيق أهدافه الأمنية، دون انتظار نتائج المسارات الدبلوماسية الجارية.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات صاروخية جديدة استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار.

