لندن (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى اعتبار حرب إيران "نقطة تحول" في إعادة صياغة استراتيجية الأمن القومي البريطاني.

وفي مقال نشره في صحيفة الجارديان البريطانية، تناول ستارمر تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، مؤكدا أن بريطانيا لن تنخرط في عمليات عسكرية هجومية في هذا الصراع، مشيرا إلى أن هذا النهج يأتي ضمن إعادة بناء القدرات الدفاعية وتعزيز الشراكات الأوروبية، في إطار رؤية تهدف إلى رفع قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة.

كما دعا إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم أو قيود، رافضا مقترحات بشأن فرض "رسوم عبور" على السفن، ومؤكدا أن ذلك يتعارض مع المبادئ الدولية للملاحة الحرة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الأزمات العالمية المتكررة، من بريكست وكوفيد إلى حرب أوكرانيا، فرضت سياسات مؤقتة لم تعد كافية، داعيا إلى "تغيير جذري" في مقاربة بريطانيا للسياسة الخارجية والأمن.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع والتجارة والطاقة، بهدف دعم الاقتصاد البريطاني وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات الدولية.