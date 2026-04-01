حرب إيران.. الحرس الثوري يطلق الموجة الصاروخية الـ89 من عملية "الوعد الصادق 4"

كتب : محمود الطوخي

02:42 م 01/04/2026

أطلق الحرس الثوري الإيراني الموجة 89 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفا منشآت عسكرية وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقع تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة، تزامنا مع استمرار مواجهات حرب إيران.

تفاصيل العملية المشتركة في حرب إيران

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بأن القوات المسلحة وجبهات المقاومة نفذت عمليات منسقة ومتعددة المحاور تحت نداء "يا موسى كليم الله"، شملت إطلاق ما يزيد عن 100 صاروخ ثقيل وطائرة مسيرة هجومية، بالإضافة إلى 200 مقذوف غطت مساحات واسعة من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها.

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري أن هذه الهجمات المركبة، التي أُهديت لأرواح شهداء المقاومة في اليمن، طالت نقاطا حيوية في إيلات وتل أبيب وبني براك، مؤكدة تكبد الإسرائيليين خسائر فادحة وفقا لتقارير ميدانية.

استهداف القواعد الأمريكية وتصاعد حرب إيران

ووفقا للبيان، طالت الضربات الجوية ضمن صراع إيران وأمريكا مخبأً تابعا للقوات الأمريكية في البحرين كان يضم 80 عنصرا، حيث حققت الإصابة أهدافها بدقة محددة.

وتعرضت مجموعة المروحيات الأمريكية في قاعدة "العديري" لقصف بالصواريخ الباليستية، مما أدى إلى تحطيم مروحية واحدة وإلحاق أضرار إنشائية وجسيمة بقطع أخرى، في تصعيد ميداني يعكس وتيرة المواجهة المستعرة بين إيران وأمريكا.

وأشار الحرس الثوري، إلى أن الأوضاع باتت مضنية داخل الأراضي المحتلة مع اقتراب الأعياد اليهودية، لافتا إلى أن تداعيات حرب إيران شملت تعليق خدمات غذائية وعلاجية داخل الولايات المتحدة، ورصد حالات فرار لجنود أمريكيين من المنطقة، فضلا عن قفزات التضخم العالمي، مؤكدا أن هذه الموجة مستمرة بقوة وحزم كاملين حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الوعد الصادق 4 الحرس الثوري

