

وكالات

أعلن حزب الله، فجر اليوم الإثنين، تسلُّل 15 مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي من الاتجاه السوري، وإنزال قوة مشاة منها في سهل سرغايا، مؤكدًا أن مقاتليه يتصدون لقوة المشاة الإسرائيلية بعد رصد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيان: "بعد فشل الإنزال الإسرائيلي قبل يومين في بلدة النبي شيت، حاول العدوو مجددًا تنفيذ إنزال في المنطقة نفسها، لكن أعين المجاهدين وأسلحتهم كانت بالمرصاد".

وأوضح حزب الله، أنه عند الساعة 00:10 من فجر اليوم الإثنين رصد مقاتلوه تسلّل نحو 15 مروحية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري.

وأشار إلى أن المروحيات المعادية حلَّقت فوق السلسلة الشرقية، تحديدًا في أجواء قرى جنتا، يحفوفا، النبي شيث، عرسال، ورأس بعلبك، حيث عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية.

أكد حزب الله، أن مقاتليه تصدوا للمروحيات وللقوة المتسلِّلة بالأسلحة المناسبة، وما زال التصدي مستمرًا حتّى صدور البيان.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مناطق شرق لبنان تشهد اشتباكات عنيفة لصد قوات إسرائيلية نفذت إنزالًا.

قالت الوكالة، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، إن اشتباكات عنيفة تدور رحاها في منطقة الشعرة لجهة جرود بلدة النبي شيت لصد قوات إسرائيلية نفذت إنزالًا بواسطة طائرات مروحية على مرتفعات السلسلة الشرقية لجهة الحدود اللبنانية السورية وتحاول التقدم.

أضافت أن حزب الله أكد إسقاط مروحية معادية في جرود بلدة النبي شيت، فيما تشهد المنطقة تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي والمُسيَّر.

ويوم الجمعة الماضي، قال حزب الله في بيان، إنه رصد عند الساعة 22:30 من مساء يوم الجمعة، تسلُّل 4 مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوة مشاة عند مثلث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون.

وأشار حزب الله إلى أن قوة المشاة المعادية تقدمت باتجاه الحي الشرقي لبلدة النبي شيت "حي آل شكر"، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح حزب الله أن أن الاشتباك تطور بعد انكشاف القوة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة نارية مكثَّفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملًا الطيران الحربي والمروحي لأجل تأمين انسحاب القوة من منطقة الاشتباك.

وذكر أنه في غضون ذلك، نفَّذ سلاح المدفعية في المقاومة رمايات مركَّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوة المعادية، فيما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.

وفي إطار تصديهم لإنزال القوات الإسرائيلية في منطقة البقاع، استهدف مقاتلو حزب الله، فجر السبت، منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت، بصلياتٍ صاروخية، وفقا للغد.