أعلنت دائرة الطيران في مدينة "كانساس سيتي" بولاية ميزوري الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن إخلاء جزئي وموسع لمطار المدينة الدولي، إثر تلقي بلاغ بوجود "تهديد أمني" محتمل، في واقعة استدعت تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

إخلاء شامل وتوقف حركة الطيران

بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، صرح المتحدث باسم المطار، جاكسون أوفرستريت، بأن التهديد تم الإبلاغ عنه في تمام الساعة 11:50 صباحا بالتوقيت المحلي، مما دفع السلطات لإخلاء "مبنى الركاب بالكامل" فورا.

وأشار أوفرستريت، إلى أن الطائرات التي هبطت عقب التهديد تم التحفظ عليها في ممرات الإقلاع والهبوط (التاكسي واي) ومنع ركابها من النزول لحين فحص الموقع.

التحقيقات الفيدرالية على الخط

من جانبه، أكد المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ديكسون لاند، أن المكتب يتابع الحادث عن كثب، موضحا أن العناصر الفيدرالية تعمل حاليا بالتنسيق مع أمن المطار وجهات إنفاذ القانون المحلية لتقييم مدى "جدية ومصداقية" هذا التهديد، وسط إجراءات أمنية مشددة.