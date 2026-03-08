أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن فتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات حادث وقع بمحيط مقر السفارة الأمريكية في العاصمة النرويجية "أوسلو".

استنفار أمني وتحقيقات مكثفة

تعمل السلطات الأمنية، بالتنسيق مع الشرطة النرويجية، على حصر تفاصيل الواقعة وتأمين طاقم السفارة، حيث يمثل أمن المنشآت الدبلوماسية "أولوية قصوى"، خاصة في ظل التوترات الدولية الراهنة التي تفرض حالة من اليقظة المضاعفة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد.

سياق التهديدات المتزايدة

يأتي حادث السفارة في أوسلو ليزيد من حالة القلق الاستخباراتي؛ إذ يربطه مراقبون بحالة الاستنفار التي أعلنتها واشنطن لبعثاتها حول العالم منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل أسبوع.

وتخشى الدوائر الأمنية الأمريكية أن يكون هذا الحادث جزءا من سلسلة تهديدات تستهدف الضغط على الإدارة الأمريكية في ظل تذبذب مواقفها السياسية والعسكرية الأخيرة.

استنفار يمتد من الشرق إلى الغرب

هذا الحادث في أوسلو ليس معزولا عن المشهد العالمي، بل يأتي بعد ساعات من رصد تهديدات مماثلة وهجمات طالت مصالح حلفاء واشنطن في الخليج، مما يعزز فرضية وجود "جبهة ضغط عالمية" تهدف لإرباك صانع القرار في البيت الأبيض عبر استهداف النقاط الدبلوماسية الهادئة في أوروبا.