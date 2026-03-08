إعلان

أمير قطر ورئيس فرنسا يؤكدان أهمية استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز التعاون الدفاعي

كتب : مصراوي

07:07 م 08/03/2026

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

الدوحة (د ب أ)

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم الأحد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال الاتصال، جدد الرئيس الفرنسي إدانة بلاده لمواصلة العدوان الإيراني الغاشم على دولة قطر ودول المنطقة، وما يمثله ذلك من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أكد ماكرون تضامن فرنسا الكامل مع دولة قطر في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تتعرض لها، مشيدا بفعالية القوات المسلحة القطرية في تعزيز الأمن وحماية كل من على أراضيها، بما في ذلك المقيمين الفرنسيين.

وفي إطار العلاقات الثنائية، أكد الجانبان أهمية ضمان استقرار إمدادات الطاقة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدفاعي القائم بين البلدين، مجددين التزامهما بمواصلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بينهما.

وشدد الجانبان على أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة يقتضي خفض التصعيد، وتغليب الحوار والمسارات الدبلوماسية في معالجة التحديات الراهنة.

وتشهدالمنطقة توترا على خلفية الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران التي بدورها تقصف أهدافا في اسرائيل وقواعد أمريكية في الدول العربية المجاورة لها.

واستنكر اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الهجمات على دولهم وأشاروا على حقها في الرد.

