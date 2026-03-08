أ ب

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في الشرق الأوسط.

وجاء الاتصال بعد انتقادات وجهها ترامب لستارمر خلال الفترة الماضية، على خلفية قرار رئيس الوزراء البريطاني في البداية عدم السماح للجيش الأمريكي باستخدام القواعد البريطانية في الهجمات الأولى ضد إيران، حيث وصفه ترامب في إحدى تصريحاته بأنه "ليس ونستون تشرشل".

وفي وقت لاحق، وافق ستارمر على السماح باستخدام القواعد البريطانية لتنفيذ إجراءات دفاعية ضد مواقع الصواريخ الإيرانية، وذلك بعد بدء إيران في تنفيذ هجمات ضد دول في المنطقة.

وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت إن الجانبين ناقشا التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك استخدام القواعد البريطانية لدعم الدفاع الجماعي عن النفس لشركاء المنطقة.

كما أعرب ستارمر خلال الاتصال عن تعازيه في مقتل ستة جنود أمريكيين.