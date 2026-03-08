قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن إيران لم تعد قوية كما كانت قبل 9 أيام، موضحة أن القوات الأمريكية دمرت البحرية الإيرانية وتراجعت هجمات النظام بنسبة 90%.

وأضافت ليفيت في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد أن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة تؤكد ضرورة العملية الحالية من أجل إنهاء تهديدها، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يواصل تقييم العملية العسكرية في إيران ويدرس كل الخيارات.

وأكد البيت الأبيض أن نشر قوات على الأرض في إيران ليس ضمن خطة العملية الحالية، لكنه جزء من الخيارات التي يدرسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح البيت الأبيض أن ارتفاع أسعارها يعد اضطرابًا مؤقتًا لتحقيق مكاسب على المدى البعيد والتخلص من النظام الإيراني، مضيفًا أن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لضمان استمرار تدفق موارد الطاقة.