قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الإيرانية تستخدم مناطق مزدحمة لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية، محذرة من أن هذا يعرض حياة المدنيين في إيران للخطر.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأحد، أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تصبح أهدافًا عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي، مؤكدة أنها تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وأوضحت القيادة الأمريكية أنها لا تضمن سلامة المدنيين الموجودين داخل أو قرب منشآت يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية.