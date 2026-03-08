إعلان

القيادة الأمريكية: إيران تستخدم مناطق المدنيين المزدحمة لإطلاق صواريخ ومسيرات

كتب : عبدالله محمود

04:40 م 08/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الإيرانية تستخدم مناطق مزدحمة لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية، محذرة من أن هذا يعرض حياة المدنيين في إيران للخطر.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأحد، أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تصبح أهدافًا عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي، مؤكدة أنها تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وأوضحت القيادة الأمريكية أنها لا تضمن سلامة المدنيين الموجودين داخل أو قرب منشآت يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران أمريكا وإسرائيل الغضب الملحمي إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فنانة كوميدية ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

فنانة كوميدية ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه