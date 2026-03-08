إعلان

الإمارات: نحن في "حالة دفاع" في مواجهة "الاعتداء الإيراني"

كتب : وكالات

04:36 م 08/03/2026

اطلاق صواريخ

قالت الإمارات العربية المتحدة، إنها "في حالة دفاع" في مواجهة ما وصفته بـ "الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر"، لكنها أكدت عدم سعيها إلى "الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد".

وذكرت الدولة الخليجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أن الهجمات الإيرانية شملت "إطلاق أكثر من 1,400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

واعتبرت ذلك "خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها"، غير أن الإمارات أكدت احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

يذكر بأن البيان الإماراتي يأتي في أعقاب تردد معلومات في الإعلام الإسرائيلي تحدثت عن أن الإمارات وجهت ضربة عسكرية استهدفت محطة لتكرير المياه في إيران. تلا ذلك تصريح من مسؤول رسمي إماراتي لصحيفة جيروزاليم بوست نفى فيه أن تكون الإمارات شنت الضربة العسكرية، مؤكداً أنه في حال تريد القيام بذلك فإن ذلك سيكون موجهاً ضد منشآت عسكرية وليس مدنية.

