قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران، إن قواته استهدفت ودمرت 4 رادارات فائقة التطور لمنظومة ثاد الأمريكية في المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة أصبحت تطلق فقط لحظة سقوط الصاروخ بعد تضرر شبكة الإنذار المبكر للعدو.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن الجيش الإيراني أسقط 3 مسيرات من طراز هرمس 900 في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق الحرس الثوري الإيراني الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ ثقيلة، أحدها مزود برأس حربي عنقودي.