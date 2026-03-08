قال وزير خارجية قبرص إن الطائرات المسيّرة "المحملة بالمتفجرات" التي استهدفت قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص أُطلقت من لبنان.

وجاء الهجوم على القاعدة، المصنفة كإقليم بريطاني ما وراء البحار، ما دفع عدداً من الدول الأوروبية إلى إعلان تضامنها مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور قبرص يوم الاثنين لإظهار الدعم بعد الهجوم الذي استهدف القاعدة الجوية بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت صورة تظهر ثقباً في جانب حظيرة طائرات داخل القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الضربة تسببت في أضرار محدودة ولم تسفر عن أي إصابات.

وفي أعقاب الهجوم، نشرت دول من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، سفناً حربية في قبرص.