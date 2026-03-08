أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، أن صاروخا باليستيا إيرانيا حقق إصابة مباشرة وسط إسرائيل، حيث أصاب مبنى في تل أبيب.

هجوم صاروخي على سكان تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه أصيب 6 مستوطنين إسرائيليين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في وسط إسرائيل.

من جانبها، أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارًا مبكرا بهجوم صاروخي وشيك لسكان تل أبيب والقدس ومستوطنات الضفة.

صفارات الإنذار في إسرائيل

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى إثر رصد طائرة مسيرة.

الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4"

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق الحرس الثوري الإيراني الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4" بصواريخ ثقيلة أحدها مزود برأس حربي عنقودي.