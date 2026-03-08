رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الأحد 17 صاروخا باليستيا حيث تم تدمير 16 صاروخا، فيما سقط صاروخ باليستي في البحر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم رصد 117 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 113 طائرة مسيرة، بينما سقطت أربع طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.

وأشارت إلى أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 238 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة كما تم رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات أربع حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و112 حالة إصابة متوسطة وبسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والأرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر والتركية.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.