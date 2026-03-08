إعلان

"شهيدي الواجب".. الكويت: وفاة ضابطين من إدارة الحدود البرية أثناء أداء واجبهما

كتب : مصراوي

07:39 ص 08/03/2026

انفجار في الكويت- أرشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، عن مقتل ضابطين من إدارة أمن الحدود البرية أثناء أداء واجبهما، واصفة إياهما بـ"شهيدي الواجب".

وفي تفاصيل الحادث، فقد نعت وزارة الداخلية الكويتية عبر الحساب الرسمي للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، كلا من المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد، واصفة إياهما بـ"شهيدي الواجب"، دون الكشف عن تفاصيل الظروف الدقيقة للوفاة حتى الآن.

​يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري في الخليج، حيث سجلت الكويت سابقا وفيات أخرى لعسكريين في قواتها البحرية أثناء مهام وطنية.

وتشهد الكويت حالة تأهب عالية بسبب الحرب الإقليمية، مع إعلانات متكررة عن شهداء الواجب من قواتها المسلحة والأمنية في الأسابيع الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

