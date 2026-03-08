دبي (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يستبعد انضمام الأكراد إلى الحرب مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة (إير فورس وان) إن المقاتلين الأكراد بالمنطقة يرغبون في تقديم المساعدة في الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية، ولكن انضمامهم للحرب سوف يزيد من تعقيد الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب إن إيران، التي وصفها بأنها "تتلقى هزيمة قاسية"، اعتذرت لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم إطلاق النار عليهم مجددًا.

وأضاف ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، أن هذا التعهد جاء نتيجة "الهجمات المتواصلة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرًا إلى أن إيران كانت تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.

وتابع ترامب أن هذه هي "المرة الأولى منذ آلاف السنين التي تخسر فيها إيران أمام دول الشرق الأوسط المحيطة بها"، مضيفًا أن تلك الدول قالت له: "شكرًا لك يا الرئيس ترامب"، فرد عليهم: "على الرحب والسعة".