إعلان

ترامب يستبعد انضمام الأكراد إلى الحرب مع إيران

كتب : مصراوي

12:54 ص 08/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دبي (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يستبعد انضمام الأكراد إلى الحرب مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة (إير فورس وان) إن المقاتلين الأكراد بالمنطقة يرغبون في تقديم المساعدة في الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية، ولكن انضمامهم للحرب سوف يزيد من تعقيد الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم قال ترامب إن إيران، التي وصفها بأنها "تتلقى هزيمة قاسية"، اعتذرت لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم إطلاق النار عليهم مجددًا.

وأضاف ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، أن هذا التعهد جاء نتيجة "الهجمات المتواصلة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرًا إلى أن إيران كانت تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.

وتابع ترامب أن هذه هي "المرة الأولى منذ آلاف السنين التي تخسر فيها إيران أمام دول الشرق الأوسط المحيطة بها"، مضيفًا أن تلك الدول قالت له: "شكرًا لك يا الرئيس ترامب"، فرد عليهم: "على الرحب والسعة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الأكراد حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ياريت المنافسة تبقى في الخير".. كيف علق الجمهور على فك عمرو سعد كرب الغارمين؟
دراما و تليفزيون

"ياريت المنافسة تبقى في الخير".. كيف علق الجمهور على فك عمرو سعد كرب الغارمين؟
خبير: التقييمات تتوقع استمرار الحرب الإيرانية أكثر من 6 أشهر باستنزاف متبادل
أخبار مصر

خبير: التقييمات تتوقع استمرار الحرب الإيرانية أكثر من 6 أشهر باستنزاف متبادل
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين