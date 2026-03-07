

وكالات

أعلنت تقارير، فجر اليوم السبت، اندلاع اشتبكات ضارية بين قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد محاولة الأخير تنفيذ عملية إنزال في البقاع جنوبي لبنان.

وأشارت التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ووثقت كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء محاولة الجيش الإسرائيلي تنفيذ إنزال على جرود السلسة الشرقية في البقاع.

ووفق الأنباء المتداولة، فقد حاولت إسرائيل اعتقال قائد في الحرس الثوري الإيراني في البقاع.

ونفذت مقاتلات إسرائيلية أحزمة نارية كثيفة في محيط بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان، مرفوقة بسلسلة غارات جوية على المنطقة المذكورة.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، أن قوات الحزب تصدت للإنزال الإسرائيلي، فيما تحدثت مصادر من "حزب الله" عن أسر جندي إسرائيلي خلال عملية صد الإنزال في النبي شيت.

في سياق متصل، أظهرت لقطات نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله في منطقة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان، بحسب روسيا اليوم.