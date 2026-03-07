إعلان

بعد محاولة إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع.. اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال بـ لبنان

كتب : مصراوي

02:28 ص 07/03/2026

صورايخ حزب الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت تقارير، فجر اليوم السبت، اندلاع اشتبكات ضارية بين قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد محاولة الأخير تنفيذ عملية إنزال في البقاع جنوبي لبنان.

وأشارت التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ووثقت كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء محاولة الجيش الإسرائيلي تنفيذ إنزال على جرود السلسة الشرقية في البقاع.

ووفق الأنباء المتداولة، فقد حاولت إسرائيل اعتقال قائد في الحرس الثوري الإيراني في البقاع.

ونفذت مقاتلات إسرائيلية أحزمة نارية كثيفة في محيط بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان، مرفوقة بسلسلة غارات جوية على المنطقة المذكورة.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، أن قوات الحزب تصدت للإنزال الإسرائيلي، فيما تحدثت مصادر من "حزب الله" عن أسر جندي إسرائيلي خلال عملية صد الإنزال في النبي شيت.

في سياق متصل، أظهرت لقطات نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله في منطقة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان، بحسب روسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صورايخ حزب الله حزب الله جنوب لبنان لبنان قصف لبنان جيش الاحتلال الحرب الإيرانية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
استهدفت المطار ومناطق سكنية.. انفجارات ضخمة تهز غرب العاصمة الإيرانية
شئون عربية و دولية

استهدفت المطار ومناطق سكنية.. انفجارات ضخمة تهز غرب العاصمة الإيرانية
كانت متجهة لحقل شيبة النفطي.. اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي بالسعودية
شئون عربية و دولية

كانت متجهة لحقل شيبة النفطي.. اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي بالسعودية
كل الخيارات مطروحة.. ماذا قال البيت الأبيض عن إرسال قوات برية لـ إيران؟
شئون عربية و دولية

كل الخيارات مطروحة.. ماذا قال البيت الأبيض عن إرسال قوات برية لـ إيران؟
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان