نقلت "رويترز" عن متحدث باسم أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أن مسؤولون أوروبيون يستعدون لعقد اجتماع افتراضي، الاثنين المقبل، مع عدد من قادة الشرق الأوسط، لبحث تطورات الحرب الدائرة مع إيران، في خطوة تهدف إلى مناقشة سبل احتواء التصعيد والعمل على إنهاء الصراع.

وأعلن متحدث باسم أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أن الاجتماع سيُعقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب عدد من قادة دول الشرق الأوسط، لبحث زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لدول المنطقة، ومناقشة السبل الممكنة لإنهاء النزاع القائم.

الاستماع إلى تقييمات قادة المنطقة

وأوضح المتحدث أن اللقاء المرتقب سيتيح فرصة للاستماع إلى تقييمات قادة المنطقة بشأن تطورات الأوضاع، إضافة إلى مناقشة تقديم مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للدول المتأثرة بالأزمة، فضلًا عن بحث المسارات المحتملة لإنهاء الصراع الحالي.

وفي سياق متصل، كان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عقدوا، الخميس، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة تطورات الأوضاع في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية كسبيل لحل الأزمة، مع التأكيد مجددًا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإيرانية.