إعلان

تحرك أوروبي لاحتواء الأزمة.. قادة أوروبا والشرق الأوسط يجتمعون لبحث إنهاء حرب إيران

كتب : محمد جعفر

04:53 م 06/03/2026 تعديل في 04:57 م

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت "رويترز" عن متحدث باسم أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أن مسؤولون أوروبيون يستعدون لعقد اجتماع افتراضي، الاثنين المقبل، مع عدد من قادة الشرق الأوسط، لبحث تطورات الحرب الدائرة مع إيران، في خطوة تهدف إلى مناقشة سبل احتواء التصعيد والعمل على إنهاء الصراع.

وأعلن متحدث باسم أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أن الاجتماع سيُعقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب عدد من قادة دول الشرق الأوسط، لبحث زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لدول المنطقة، ومناقشة السبل الممكنة لإنهاء النزاع القائم.

الاستماع إلى تقييمات قادة المنطقة

وأوضح المتحدث أن اللقاء المرتقب سيتيح فرصة للاستماع إلى تقييمات قادة المنطقة بشأن تطورات الأوضاع، إضافة إلى مناقشة تقديم مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للدول المتأثرة بالأزمة، فضلًا عن بحث المسارات المحتملة لإنهاء الصراع الحالي.

وفي سياق متصل، كان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عقدوا، الخميس، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة تطورات الأوضاع في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية كسبيل لحل الأزمة، مع التأكيد مجددًا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج اجتماع أوروبي لإنهاء الحرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد عزمي لـ"مصراوي": أفتقد أحاديث الشعراوي في رمضان ووجود والدتي
دراما و تليفزيون

أحمد عزمي لـ"مصراوي": أفتقد أحاديث الشعراوي في رمضان ووجود والدتي
ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع
بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
أخبار مصر

بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار
"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
رياضة عربية وعالمية

تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان