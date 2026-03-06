الجيش الإسرائيلي يشن موجة من الغارات على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شن موجة جديدة من الغارات على العاصمة الإيرانية طهران ومدينة أصفهان، مستهدفًا ما وصفه بـ"البنية التحتية" للنظام الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مدينة عيلام غربي إيران، وثلاث مناطق في مدينة قم جنوبي طهران، تعرضت أيضًا لغارات جوية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش تدمير سرداب تحت الأرض للمرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله علي خامنئي، أقيم أسفل مجمّع قيادة النظام في قلب طهران.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت صباح الجمعة على المخبأ، الذي بُنِي ليكون منشأة طوارئ محصّنة يدير منها المرشد شؤون الحرب.