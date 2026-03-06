أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، عبدالمحسن الفقعان، أن الشركة تستخدم مطارات المملكة العربية السعودية لنقل المسافرين، في إطار جهودها لتسهيل حركة السفر والعودة إلى الكويت.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، في مقابلة مع "العربية"، أن لديها نحو 2000 طلب من كويتيين ومقيمين للعودة من الخارج، مؤكدة حرصها على تلبية احتياجات الركاب وضمان سلامتهم خلال الرحلات.

أعلنت الكويت في اليوم الأول من بداية الحرب، إغلاق مجالها الجوي مؤقتا حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية،حسبما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.