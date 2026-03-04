إعلان

طراز "حديد 110".. إيران تستخدم أسرع مسيراتها الانتحارية لأول مرة في هجماتها

كتب : عبدالله محمود

09:51 م 04/03/2026 تعديل في 10:08 م

الحرس الثوري الإيراني

أفادت وكالة فارس بأن الحرس الثوري الإيراني استخدم لأول مرة في هجماته مسيّرة من طراز "حديد 110"، مشيرة إلى أنها أسرع مسيرة انتحارية إيرانية.

وكان الحرس الثوري أعلن إطلاق الموجة الـ18 من عملية "الوعد الصادق 4"، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران.

من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية نجحت منذ بداية الحرب في استهداف أكثر من 10 سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز.

وأكد الجيش الإيراني نجاح أنظمة الدفاع الجوي المحلية في إسقاط 6 طائرات مسيّرة إسرائيلية معادية، غالبيتها من طراز "هيرمس"، فوق مناطق أصفهان وكردستان والعاصمة طهران، وذلك عبر الشبكة المتكاملة لمقر الدفاع الجوي المشترك.

مسيرة انتحارية إيرانية الحرس الثوري الإيرانيد الوعد الصادق4 إيران وأمريكا الحرب على إيران

